Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Ruchi Infrastructure reports consolidated net loss of Rs 0.47 crore in the December 2025 quarter

Ruchi Infrastructure reports consolidated net loss of Rs 0.47 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 9:16 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 2.61% to Rs 13.74 crore

Net Loss of Ruchi Infrastructure reported to Rs 0.47 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.61% to Rs 13.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales13.7413.39 3 OPM %31.5931.67 -PBDT4.293.80 13 PBT-0.12-0.37 68 NP-0.47-1.12 58

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Calcom Vision reports consolidated net loss of Rs 0.95 crore in the December 2025 quarter

Eyantra Ventures reports consolidated net loss of Rs 2.03 crore in the December 2025 quarter

Hindustan Foods consolidated net profit rises 25.85% in the December 2025 quarter

HEG consolidated net profit rises 148.17% in the December 2025 quarter

Britannia Industries consolidated net profit rises 16.89% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 9:16 AM IST

Explore News

Next Story