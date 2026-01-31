Associate Sponsors

Astec Lifesciences reports consolidated net loss of Rs 15.70 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 31 2026 | 9:07 AM IST
Sales rise 32.88% to Rs 124.72 crore

Net Loss of Astec Lifesciences reported to Rs 15.70 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 40.38 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 32.88% to Rs 124.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 93.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales124.7293.86 33 OPM %3.19-6.12 -PBDT-2.37-13.75 83 PBT-13.59-25.15 46 NP-15.70-40.38 61

First Published: Jan 31 2026 | 9:07 AM IST

