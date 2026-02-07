Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Balmer Lawrie & Company consolidated net profit rises 3.30% in the December 2025 quarter

Balmer Lawrie & Company consolidated net profit rises 3.30% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 07 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 4.22% to Rs 656.99 crore

Net profit of Balmer Lawrie & Company rose 3.30% to Rs 66.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 64.45 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.22% to Rs 656.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 630.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales656.99630.41 4 OPM %13.1313.31 -PBDT82.8283.27 -1 PBT65.2167.94 -4 NP66.5864.45 3

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

JK Tyre & Industries consolidated net profit rises 294.96% in the December 2025 quarter

Delta Industrial Resources reports standalone net profit of Rs 0.08 crore in the December 2025 quarter

Smart Finsec standalone net profit rises 6.67% in the December 2025 quarter

N K Textile Industries reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Tilak Ventures standalone net profit declines 81.72% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 07 2026 | 9:06 AM IST

Explore News

Next Story