Balmer Lawrie & Company consolidated net profit rises 3.30% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.22% to Rs 656.99 croreNet profit of Balmer Lawrie & Company rose 3.30% to Rs 66.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 64.45 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.22% to Rs 656.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 630.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales656.99630.41 4 OPM %13.1313.31 -PBDT82.8283.27 -1 PBT65.2167.94 -4 NP66.5864.45 3
