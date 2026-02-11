Banas Finance reports consolidated net loss of Rs 40.42 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 57.64% to Rs 12.95 croreNet loss of Banas Finance reported to Rs 40.42 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.67 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 57.64% to Rs 12.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 30.57 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales12.9530.57 -58 OPM %-332.12-1.70 -PBDT-40.50-0.45 -8900 PBT-40.50-0.46 -8704 NP-40.420.67 PL
