Sayaji Hotels consolidated net profit declines 59.09% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.29% to Rs 43.94 croreNet profit of Sayaji Hotels declined 59.09% to Rs 2.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.38 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.29% to Rs 43.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 42.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales43.9442.54 3 OPM %28.7031.08 -PBDT9.9412.04 -17 PBT3.828.23 -54 NP2.616.38 -59
