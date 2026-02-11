Banswara Syntex consolidated net profit rises 38.07% in the December 2025 quarter

Sales rise 0.31% to Rs 339.95 croreNet profit of Banswara Syntex rose 38.07% to Rs 14.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.31% to Rs 339.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 338.89 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales339.95338.89 0 OPM %11.129.93 -PBDT32.0925.64 25 PBT18.6713.52 38 NP14.0010.14 38
