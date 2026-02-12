Associate Sponsors

BDH Industries standalone net profit rises 24.20% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:08 AM IST
Sales rise 81.11% to Rs 29.34 crore

Net profit of BDH Industries rose 24.20% to Rs 3.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 81.11% to Rs 29.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales29.3416.20 81 OPM %14.4221.79 -PBDT4.753.98 19 PBT4.533.75 21 NP3.492.81 24

First Published: Feb 12 2026 | 9:08 AM IST

