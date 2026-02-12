Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Rapicut Carbides reports standalone net profit of Rs 1.57 crore in the December 2025 quarter

Rapicut Carbides reports standalone net profit of Rs 1.57 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 9:07 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 78.06% to Rs 20.78 crore

Net profit of Rapicut Carbides reported to Rs 1.57 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 78.06% to Rs 20.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales20.7811.67 78 OPM %9.58-10.54 -PBDT1.88-1.49 LP PBT1.74-1.62 LP NP1.57-1.61 LP

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Orient Paper & Industries reports standalone net loss of Rs 21.26 crore in the December 2025 quarter

Shree Pushkar Chemicals & Fertilizers consolidated net profit rises 13.51% in the December 2025 quarter

Kirloskar Oil Engines consolidated net profit rises 56.21% in the December 2025 quarter

IZMO consolidated net profit rises 93.07% in the December 2025 quarter

Master Trust consolidated net profit declines 10.33% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 9:07 AM IST

Explore News

Next Story