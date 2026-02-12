Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Kalyani Forge reports standalone net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

Kalyani Forge reports standalone net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 9:08 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 1.30% to Rs 57.86 crore

Net loss of Kalyani Forge reported to Rs 0.12 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 1.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.30% to Rs 57.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 58.62 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales57.8658.62 -1 OPM %15.1410.37 -PBDT6.414.87 32 PBT3.952.79 42 NP-0.121.82 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Universal Office Automation reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Jayabharat Credit reports standalone net loss of Rs 0.28 crore in the December 2025 quarter

Prashant India reports standalone net loss of Rs 2.67 crore in the December 2025 quarter

Rapicut Carbides reports standalone net profit of Rs 1.57 crore in the December 2025 quarter

Orient Paper & Industries reports standalone net loss of Rs 21.26 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 9:08 AM IST

Explore News

Next Story