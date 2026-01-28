Home / Markets / Capital Market News / Bikaji Foods International consolidated net profit rises 117.64% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 28 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 11.24% to Rs 775.78 crore

Net profit of Bikaji Foods International rose 117.64% to Rs 62.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.24% to Rs 775.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 697.42 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales775.78697.42 11 OPM %12.687.95 -PBDT105.6159.04 79 PBT81.5738.52 112 NP62.1828.57 118

First Published: Jan 28 2026 | 9:05 AM IST

