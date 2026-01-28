D & H India consolidated net profit rises 43.79% in the December 2025 quarter

Sales rise 12.23% to Rs 61.95 croreNet profit of D & H India rose 43.79% to Rs 2.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.23% to Rs 61.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 55.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales61.9555.20 12 OPM %8.437.52 -PBDT3.842.98 29 PBT2.992.11 42 NP2.431.69 44
