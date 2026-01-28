Home / Markets / Capital Market News / Gem Aromatics reports consolidated net loss of Rs 4.99 crore in the December 2025 quarter

Gem Aromatics reports consolidated net loss of Rs 4.99 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 28 2026 | 9:05 AM IST
Sales decline 18.53% to Rs 78.90 crore

Net loss of Gem Aromatics reported to Rs 4.99 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 7.46 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 18.53% to Rs 78.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 96.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales78.9096.84 -19 OPM %8.9013.46 -PBDT2.7811.31 -75 PBT-5.939.42 PL NP-4.997.46 PL

