Birla Corporation consolidated net profit rises 69.16% in the December 2025 quarter

Sales decline 4.34% to Rs 2158.74 croreNet profit of Birla Corporation rose 69.16% to Rs 52.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.34% to Rs 2158.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2256.65 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2158.742256.65 -4 OPM %13.5510.99 -PBDT246.38180.40 37 PBT113.8641.34 175 NP52.7631.19 69
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content