Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Nitin Spinners standalone net profit declines 0.83% in the December 2025 quarter

Nitin Spinners standalone net profit declines 0.83% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 31 2026 | 3:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 4.55% to Rs 800.68 crore

Net profit of Nitin Spinners declined 0.83% to Rs 44.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 44.78 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.55% to Rs 800.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 838.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales800.68838.87 -5 OPM %13.9313.97 -PBDT95.6297.14 -2 PBT58.3759.87 -3 NP44.4144.78 -1

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Bharat Dynamics standalone net profit declines 50.44% in the December 2025 quarter

Subros Q3 PAT jumps 6% YoY to Rs 35 cr

Relaxo Footwears Q3 PAT tumbles 20% YoY to Rs 27 cr

Meghmani Organics reports consolidated net loss of Rs 3.53 crore in the December 2025 quarter

Clean Science & Technology consolidated net profit declines 30.10% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 31 2026 | 3:50 PM IST

Explore News

Next Story