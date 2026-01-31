Nitin Spinners standalone net profit declines 0.83% in the December 2025 quarter

Sales decline 4.55% to Rs 800.68 croreNet profit of Nitin Spinners declined 0.83% to Rs 44.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 44.78 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.55% to Rs 800.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 838.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales800.68838.87 -5 OPM %13.9313.97 -PBDT95.6297.14 -2 PBT58.3759.87 -3 NP44.4144.78 -1
