Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Carraro India consolidated net profit rises 91.27% in the December 2025 quarter

Carraro India consolidated net profit rises 91.27% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 9:14 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 26.95% to Rs 569.59 crore

Net profit of Carraro India rose 91.27% to Rs 28.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.67 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.95% to Rs 569.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 448.66 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales569.59448.66 27 OPM %9.707.21 -PBDT58.0931.09 87 PBT46.4219.69 136 NP28.0614.67 91

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Bal Pharma consolidated net profit rises 270.83% in the December 2025 quarter

Amara Raja Energy & Mobility consolidated net profit declines 53.03% in the December 2025 quarter

Max Financial Services consolidated net profit declines 34.76% in the December 2025 quarter

Indian Card Clothing Company reports consolidated net loss of Rs 0.61 crore in the December 2025 quarter

Shringar House of Mangalsutra standalone net profit rises 134.29% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 9:14 AM IST

Explore News

Next Story