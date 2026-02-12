Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Indian Card Clothing Company reports consolidated net loss of Rs 0.61 crore in the December 2025 quarter

Indian Card Clothing Company reports consolidated net loss of Rs 0.61 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 9:13 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 1.42% to Rs 10.41 crore

Net Loss of Indian Card Clothing Company reported to Rs 0.61 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.42% to Rs 10.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.56 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10.4110.56 -1 OPM %-31.99-31.34 -PBDT0.570.39 46 PBT-0.67-0.85 21 NP-0.61-0.25 -144

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Shringar House of Mangalsutra standalone net profit rises 134.29% in the December 2025 quarter

Adcounty Media India standalone net profit rises 57.06% in the December 2025 quarter

Indogulf Cropsciences standalone net profit rises 11.38% in the December 2025 quarter

Vaxtex Cotfab reports standalone net profit of Rs 3.95 crore in the December 2025 quarter

Mayurbhanj Trades & Agencies standalone net profit declines 20.00% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 9:13 AM IST

Explore News

Next Story