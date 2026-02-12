Associate Sponsors

Bal Pharma consolidated net profit rises 270.83% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:14 AM IST
Sales rise 19.88% to Rs 87.69 crore

Net profit of Bal Pharma rose 270.83% to Rs 1.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.88% to Rs 87.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 73.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales87.6973.15 20 OPM %10.8810.59 -PBDT5.023.25 54 PBT1.790.57 214 NP1.780.48 271

First Published: Feb 12 2026 | 9:14 AM IST

