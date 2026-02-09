Associate Sponsors

Chase Bright Steel reports standalone net loss of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 6:05 PM IST
Sales rise 115.22% to Rs 0.99 crore

Net Loss of Chase Bright Steel reported to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 115.22% to Rs 0.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.990.46 115 OPM %-8.08-19.57 -PBDT-0.06-0.10 40 PBT-0.06-0.10 40 NP-0.06-0.10 40

First Published: Feb 09 2026 | 6:05 PM IST

