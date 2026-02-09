Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Paramount Cosmetics (India) standalone net profit rises 50.00% in the December 2025 quarter

Paramount Cosmetics (India) standalone net profit rises 50.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 6:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 5.94% to Rs 5.23 crore

Net profit of Paramount Cosmetics (India) rose 50.00% to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.94% to Rs 5.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.56 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.235.56 -6 OPM %4.026.12 -PBDT0.170.20 -15 PBT0.050.06 -17 NP0.030.02 50

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

India shows improved performance in Network Readiness Index 2025

INR settles on a lower note; Positive equities cap downside

Eurogrip Tyres opens retail store in Alappuzha, Kerala

Bajaj Auto launches India's biggest electric 3-wheeler Bajaj WEGO P9018

Intellect Design Arena partners with DUCA Financial Services Credit Union

First Published: Feb 09 2026 | 6:05 PM IST

Explore News

Next Story