Paramount Cosmetics (India) standalone net profit rises 50.00% in the December 2025 quarter

Sales decline 5.94% to Rs 5.23 croreNet profit of Paramount Cosmetics (India) rose 50.00% to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.94% to Rs 5.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.56 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.235.56 -6 OPM %4.026.12 -PBDT0.170.20 -15 PBT0.050.06 -17 NP0.030.02 50
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content