Cil Securities standalone net profit rises 6.25% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 2:32 PM IST
Sales decline 13.45% to Rs 2.06 crore

Net profit of Cil Securities rose 6.25% to Rs 0.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.45% to Rs 2.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.062.38 -13 OPM %36.4133.19 -PBDT0.740.73 1 PBT0.680.64 6 NP0.510.48 6

First Published: Feb 11 2026 | 2:32 PM IST

