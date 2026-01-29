Cochin Shipyard consolidated net profit declines 18.26% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.67% to Rs 1350.41 croreNet profit of Cochin Shipyard declined 18.26% to Rs 144.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 176.99 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.67% to Rs 1350.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1147.64 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1350.411147.64 18 OPM %13.8220.69 -PBDT229.69273.38 -16 PBT196.78241.86 -19 NP144.67176.99 -18
