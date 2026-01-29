SKP Securities standalone net profit rises 59.28% in the December 2025 quarter

Sales rise 16.52% to Rs 10.37 croreNet profit of SKP Securities rose 59.28% to Rs 2.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.67 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.52% to Rs 10.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10.378.90 17 OPM %39.7329.89 -PBDT3.692.37 56 PBT3.542.24 58 NP2.661.67 59
