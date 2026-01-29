Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Flomic Global Logistics standalone net profit declines 31.86% in the December 2025 quarter

Flomic Global Logistics standalone net profit declines 31.86% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 9:10 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 19.30% to Rs 108.61 crore

Net profit of Flomic Global Logistics declined 31.86% to Rs 0.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 19.30% to Rs 108.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 134.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales108.61134.58 -19 OPM %8.778.43 -PBDT7.268.43 -14 PBT0.691.51 -54 NP0.771.13 -32

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

SKP Securities standalone net profit rises 59.28% in the December 2025 quarter

AGI Greenpac standalone net profit declines 20.86% in the December 2025 quarter

Chemfab Alkalis reports consolidated net loss of Rs 4.45 crore in the December 2025 quarter

eClerx Services consolidated net profit rises 40.06% in the December 2025 quarter

L T Foods consolidated net profit rises 9.84% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 29 2026 | 9:10 AM IST

Explore News

Next Story