Flomic Global Logistics standalone net profit declines 31.86% in the December 2025 quarter

Sales decline 19.30% to Rs 108.61 croreNet profit of Flomic Global Logistics declined 31.86% to Rs 0.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 19.30% to Rs 108.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 134.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales108.61134.58 -19 OPM %8.778.43 -PBDT7.268.43 -14 PBT0.691.51 -54 NP0.771.13 -32
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content