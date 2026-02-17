Home / Markets / Capital Market News / Concord Drugs consolidated net profit declines 4.35% in the December 2025 quarter

Concord Drugs consolidated net profit declines 4.35% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 17 2026 | 9:10 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 57.13% to Rs 16.97 crore

Net profit of Concord Drugs declined 4.35% to Rs 0.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 57.13% to Rs 16.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.9710.80 57 OPM %5.5412.87 -PBDT0.600.90 -33 PBT0.300.53 -43 NP0.220.23 -4

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Wim Plast consolidated net profit declines 5.47% in the December 2025 quarter

Vivo Bio Tech consolidated net profit rises 52.44% in the December 2025 quarter

Taneja Aerospace & Aviation consolidated net profit declines 2.27% in the December 2025 quarter

Gujarat Natural Resources reports consolidated net profit of Rs 3.07 crore in the December 2025 quarter

Diamond Power Infrastructure consolidated net profit rises 692.98% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 17 2026 | 9:10 AM IST

Explore News

Next Story