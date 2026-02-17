Concord Drugs consolidated net profit declines 4.35% in the December 2025 quarter

Sales rise 57.13% to Rs 16.97 croreNet profit of Concord Drugs declined 4.35% to Rs 0.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 57.13% to Rs 16.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.9710.80 57 OPM %5.5412.87 -PBDT0.600.90 -33 PBT0.300.53 -43 NP0.220.23 -4
