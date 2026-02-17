Home / Markets / Capital Market News / Vivo Bio Tech consolidated net profit rises 52.44% in the December 2025 quarter

Vivo Bio Tech consolidated net profit rises 52.44% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 17 2026 | 9:10 AM IST
Sales rise 10.65% to Rs 13.51 crore

Net profit of Vivo Bio Tech rose 52.44% to Rs 1.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.65% to Rs 13.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.21 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales13.5112.21 11 OPM %40.6445.37 -PBDT4.233.71 14 PBT1.571.46 8 NP1.250.82 52

