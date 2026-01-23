Home / Markets / Capital Market News / D.P. Abhushan standalone net profit rises 96.44% in the December 2025 quarter

D.P. Abhushan standalone net profit rises 96.44% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 23 2026 | 3:50 PM IST
Sales rise 12.75% to Rs 1222.38 crore

Net profit of D.P. Abhushan rose 96.44% to Rs 73.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 37.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.75% to Rs 1222.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1084.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1222.381084.14 13 OPM %8.645.05 -PBDT100.9851.34 97 PBT98.2849.38 99 NP73.3537.34 96

First Published: Jan 23 2026 | 3:50 PM IST

