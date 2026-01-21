Home / Markets / Capital Market News / DCM Shriram consolidated net profit declines 19.09% in the December 2025 quarter

DCM Shriram consolidated net profit declines 19.09% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 21 2026 | 9:04 AM IST
Sales rise 13.01% to Rs 3785.63 crore

Net profit of DCM Shriram declined 19.09% to Rs 212.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 262.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.01% to Rs 3785.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3349.95 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3785.633349.95 13 OPM %14.0414.81 -PBDT511.48494.31 3 PBT377.49385.52 -2 NP212.11262.14 -19

First Published: Jan 21 2026 | 9:04 AM IST

