Divi's Laboratories consolidated net profit declines 1.02% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 1:52 PM IST
Sales rise 12.29% to Rs 2604.00 crore

Net profit of Divi's Laboratories declined 1.02% to Rs 583.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 589.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.29% to Rs 2604.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2319.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2604.002319.00 12 OPM %34.1832.04 -PBDT972.00825.00 18 PBT854.00726.00 18 NP583.00589.00 -1

First Published: Feb 11 2026 | 1:51 PM IST

