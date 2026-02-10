Associate Sponsors

Donear Industries consolidated net profit rises 56.88% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 10 2026 | 9:51 AM IST
Sales decline 2.79% to Rs 240.27 crore

Net profit of Donear Industries rose 56.88% to Rs 17.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.90 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.79% to Rs 240.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 247.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales240.27247.17 -3 OPM %11.6510.92 -PBDT23.4918.80 25 PBT19.9815.15 32 NP17.1010.90 57

First Published: Feb 10 2026 | 9:51 AM IST

