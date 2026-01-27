Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Dynamic Cables standalone net profit rises 41.90% in the December 2025 quarter

Dynamic Cables standalone net profit rises 41.90% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 27 2026 | 1:04 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 18.80% to Rs 298.77 crore

Net profit of Dynamic Cables rose 41.90% to Rs 22.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.80% to Rs 298.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 251.50 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales298.77251.50 19 OPM %11.4610.16 -PBDT33.1623.88 39 PBT30.0421.03 43 NP22.4215.80 42

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Raymond Lifestyle consolidated net profit declines 33.21% in the December 2025 quarter

Sensex spurts 122 pts; oil & gas shares advance; VIX zooms 7.78%

RateGain partners with US based economy lodging brand Red Roof

MSE launches trading in equity cash segment

Aurionpro Solutions wins order from Titagarh Rail Systems

First Published: Jan 27 2026 | 1:04 PM IST

Explore News

Next Story