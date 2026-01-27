Dynamic Cables standalone net profit rises 41.90% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.80% to Rs 298.77 croreNet profit of Dynamic Cables rose 41.90% to Rs 22.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.80% to Rs 298.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 251.50 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales298.77251.50 19 OPM %11.4610.16 -PBDT33.1623.88 39 PBT30.0421.03 43 NP22.4215.80 42
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content