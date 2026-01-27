Associate Sponsors

Raymond Lifestyle consolidated net profit declines 33.21% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 27 2026 | 1:04 PM IST
Sales rise 5.39% to Rs 1848.72 crore

Net profit of Raymond Lifestyle declined 33.21% to Rs 42.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 64.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.39% to Rs 1848.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1754.21 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1848.721754.21 5 OPM %12.8210.24 -PBDT210.69166.57 26 PBT118.3587.13 36 NP42.8664.17 -33

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Jan 27 2026 | 1:04 PM IST

