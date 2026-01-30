Fiberweb (India) standalone net profit rises 10.70% in the December 2025 quarter

Sales rise 1.91% to Rs 25.66 croreNet profit of Fiberweb (India) rose 10.70% to Rs 3.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.55 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.91% to Rs 25.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 25.18 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales25.6625.18 2 OPM %20.6521.84 -PBDT5.365.33 1 PBT4.164.27 -3 NP3.933.55 11
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content