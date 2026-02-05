Force Motors standalone net profit rises 266.04% in the December 2025 quarter

Sales rise 12.65% to Rs 2128.43 croreNet profit of Force Motors rose 266.04% to Rs 402.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 110.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.65% to Rs 2128.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1889.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2128.431889.36 13 OPM %17.5712.26 -PBDT400.78242.34 65 PBT328.06171.83 91 NP402.86110.06 266
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content