Home / Markets / Capital Market News / G G Automotive Gears standalone net profit rises 32.57% in the December 2025 quarter

G G Automotive Gears standalone net profit rises 32.57% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 12 2026 | 6:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 16.39% to Rs 34.01 crore

Net profit of G G Automotive Gears rose 32.57% to Rs 3.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.39% to Rs 34.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales34.0129.22 16 OPM %20.0515.09 -PBDT6.393.89 64 PBT5.052.78 82 NP3.462.61 33

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Premier Polyfilm standalone net profit rises 39.13% in the December 2025 quarter

Continental Chemicals standalone net profit rises 30.00% in the December 2025 quarter

Tata Consultancy Services consolidated net profit declines 13.92% in the December 2025 quarter

OK Play India consolidated net profit rises 119.44% in the December 2025 quarter

Maharashtra Scooters standalone net profit rises 24.85% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 12 2026 | 6:05 PM IST

Explore News

Next Story