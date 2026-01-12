Home / Markets / Capital Market News / Premier Polyfilm standalone net profit rises 39.13% in the December 2025 quarter

Premier Polyfilm standalone net profit rises 39.13% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 12 2026 | 6:04 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 28.54% to Rs 78.63 crore

Net profit of Premier Polyfilm rose 39.13% to Rs 9.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.67 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 28.54% to Rs 78.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 61.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales78.6361.17 29 OPM %16.8917.03 -PBDT13.0710.16 29 PBT11.898.88 34 NP9.286.67 39

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Continental Chemicals standalone net profit rises 30.00% in the December 2025 quarter

Tata Consultancy Services consolidated net profit declines 13.92% in the December 2025 quarter

OK Play India consolidated net profit rises 119.44% in the December 2025 quarter

Maharashtra Scooters standalone net profit rises 24.85% in the December 2025 quarter

Continental Securities standalone net profit rises 34.88% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 12 2026 | 6:04 PM IST

Explore News

Next Story