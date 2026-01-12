Home / Markets / Capital Market News / OK Play India consolidated net profit rises 119.44% in the December 2025 quarter

OK Play India consolidated net profit rises 119.44% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 12 2026 | 6:04 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 57.94% to Rs 51.82 crore

Net profit of OK Play India rose 119.44% to Rs 1.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 57.94% to Rs 51.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 32.81 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales51.8232.81 58 OPM %9.1520.36 -PBDT5.953.96 50 PBT1.410.33 327 NP1.580.72 119

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Maharashtra Scooters standalone net profit rises 24.85% in the December 2025 quarter

Continental Securities standalone net profit rises 34.88% in the December 2025 quarter

Netlink Solutions (India) reports standalone net profit of Rs 0.49 crore in the December 2025 quarter

Krishana Phoschem standalone net profit rises 62.30% in the December 2025 quarter

Annamalai defends Mumbai comment, accuses rivals of politicising identity

First Published: Jan 12 2026 | 6:04 PM IST

Explore News

Next Story