Ganesh Consumer Products standalone net profit rises 56.21% in the December 2025 quarter

Sales decline 2.94% to Rs 211.75 croreNet profit of Ganesh Consumer Products rose 56.21% to Rs 12.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.94% to Rs 211.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 218.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales211.75218.16 -3 OPM %10.807.70 -PBDT22.1116.64 33 PBT16.2410.75 51 NP12.207.81 56
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content