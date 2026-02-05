Associate Sponsors

Ganesh Consumer Products standalone net profit rises 56.21% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 05 2026 | 9:12 AM IST
Sales decline 2.94% to Rs 211.75 crore

Net profit of Ganesh Consumer Products rose 56.21% to Rs 12.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.94% to Rs 211.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 218.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales211.75218.16 -3 OPM %10.807.70 -PBDT22.1116.64 33 PBT16.2410.75 51 NP12.207.81 56

