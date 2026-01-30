Associate Sponsors

Genesis Deve. & Holdings standalone net profit declines 97.14% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 12:17 PM IST
Reported sales nil

Net profit of Genesis Deve. & Holdings declined 97.14% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.35 crore during the previous quarter ended December 2024. There were no Sales reported in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales00.51 -100 OPM %064.71 -PBDT0.010.35 -97 PBT0.010.35 -97 NP0.010.35 -97

First Published: Jan 30 2026 | 12:17 PM IST

