Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / GFL consolidated net profit rises 183.84% in the December 2025 quarter

GFL consolidated net profit rises 183.84% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 4:09 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 15.85% to Rs 0.95 crore

Net profit of GFL rose 183.84% to Rs 13.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.58 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.85% to Rs 0.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.950.82 16 OPM %56.8452.44 -PBDT15.225.40 182 PBT15.225.39 182 NP13.004.58 184

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Global Offshore Services reports consolidated net loss of Rs 2.00 crore in the December 2025 quarter

West Coast Paper Mills consolidated net profit declines 58.16% in the December 2025 quarter

Standard Industries reports consolidated net loss of Rs 4.62 crore in the December 2025 quarter

Mysore Petro Chemicals reports consolidated net loss of Rs 1.91 crore in the December 2025 quarter

Escorp Asset Management standalone net profit declines 88.47% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 4:09 PM IST

Explore News

Next Story