Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / West Coast Paper Mills consolidated net profit declines 58.16% in the December 2025 quarter

West Coast Paper Mills consolidated net profit declines 58.16% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 4:09 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 3.34% to Rs 1049.78 crore

Net profit of West Coast Paper Mills declined 58.16% to Rs 26.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 64.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.34% to Rs 1049.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1015.85 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1049.781015.85 3 OPM %7.318.13 -PBDT110.65142.02 -22 PBT47.3088.89 -47 NP26.8664.20 -58

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Standard Industries reports consolidated net loss of Rs 4.62 crore in the December 2025 quarter

Mysore Petro Chemicals reports consolidated net loss of Rs 1.91 crore in the December 2025 quarter

Escorp Asset Management standalone net profit declines 88.47% in the December 2025 quarter

Hiliks Technologies reports standalone net loss of Rs 0.26 crore in the December 2025 quarter

ECS Biztech standalone net profit rises 33.33% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 4:09 PM IST

Explore News

Next Story