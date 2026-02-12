West Coast Paper Mills consolidated net profit declines 58.16% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.34% to Rs 1049.78 croreNet profit of West Coast Paper Mills declined 58.16% to Rs 26.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 64.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.34% to Rs 1049.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1015.85 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1049.781015.85 3 OPM %7.318.13 -PBDT110.65142.02 -22 PBT47.3088.89 -47 NP26.8664.20 -58
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content