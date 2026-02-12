Escorp Asset Management standalone net profit declines 88.47% in the December 2025 quarter

Sales decline 90.13% to Rs 1.05 croreNet profit of Escorp Asset Management declined 88.47% to Rs 1.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 90.13% to Rs 1.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.64 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.0510.64 -90 OPM %91.4399.34 -PBDT1.2710.90 -88 PBT1.2710.90 -88 NP1.069.19 -88
