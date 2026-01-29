Associate Sponsors

GHCL consolidated net profit declines 37.06% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 3:05 PM IST
Sales decline 2.85% to Rs 756.54 crore

Net profit of GHCL declined 37.06% to Rs 106.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 168.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.85% to Rs 756.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 778.73 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales756.54778.73 -3 OPM %20.9729.54 -PBDT172.16255.22 -33 PBT143.38227.27 -37 NP106.01168.42 -37

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Jan 29 2026 | 3:05 PM IST

