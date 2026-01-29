Associate Sponsors

VST Industries standalone net profit declines 55.80% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 3:05 PM IST
Sales rise 1.81% to Rs 372.97 crore

Net profit of VST Industries declined 55.80% to Rs 60.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 136.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.81% to Rs 372.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 366.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales372.97366.34 2 OPM %23.0418.66 -PBDT94.9876.26 25 PBT81.0965.14 24 NP60.23136.26 -56

First Published: Jan 29 2026 | 3:05 PM IST

