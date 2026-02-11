Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / GKW reports standalone net profit of Rs 5.08 crore in the December 2025 quarter

GKW reports standalone net profit of Rs 5.08 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 2:32 PM IST
Sales rise 647.06% to Rs 10.16 crore

Net profit of GKW reported to Rs 5.08 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 31.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 647.06% to Rs 10.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10.161.36 647 OPM %69.19-2091.18 -PBDT7.57-27.63 LP PBT6.62-28.31 LP NP5.08-31.22 LP

First Published: Feb 11 2026 | 2:32 PM IST

