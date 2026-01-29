GPT Infraprojects consolidated net profit declines 5.93% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.10% to Rs 283.93 croreNet profit of GPT Infraprojects declined 5.93% to Rs 20.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.10% to Rs 283.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 278.08 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales283.93278.08 2 OPM %13.5112.18 -PBDT32.6131.01 5 PBT26.8426.52 1 NP20.1521.42 -6
