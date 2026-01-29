Sagility consolidated net profit rises 23.40% in the December 2025 quarter

Sales rise 35.65% to Rs 1971.15 croreNet profit of Sagility rose 23.40% to Rs 267.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 216.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 35.65% to Rs 1971.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1453.07 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1971.151453.07 36 OPM %25.9326.99 -PBDT494.86405.99 22 PBT371.34289.81 28 NP267.66216.91 23
