Sundram Fasteners consolidated net profit rises 0.16% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.94% to Rs 1541.11 croreNet profit of Sundram Fasteners rose 0.16% to Rs 130.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 130.36 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.94% to Rs 1541.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1441.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1541.111441.12 7 OPM %15.5915.80 -PBDT244.94222.20 10 PBT187.45165.94 13 NP130.57130.36 0
