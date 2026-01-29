Associate Sponsors

Ramco Systems reports consolidated net profit of Rs 3.26 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 9:09 AM IST
Sales rise 13.99% to Rs 178.50 crore

Net profit of Ramco Systems reported to Rs 3.26 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 10.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.99% to Rs 178.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 156.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales178.50156.59 14 OPM %25.178.99 -PBDT45.4413.85 228 PBT22.29-9.05 LP NP3.26-10.17 LP

First Published: Jan 29 2026 | 9:09 AM IST

