Grandma Trading & Agencies reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 450.00% to Rs 0.11 croreNet Loss of Grandma Trading & Agencies reported to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 450.00% to Rs 0.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.110.02 450 OPM %-27.27-100.00 -PBDT-0.03-0.02 -50 PBT-0.03-0.02 -50 NP-0.03-0.02 -50
