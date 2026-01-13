Gujarat Hotels standalone net profit declines 9.15% in the December 2025 quarter

Sales decline 9.22% to Rs 1.28 croreNet profit of Gujarat Hotels declined 9.15% to Rs 1.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.22% to Rs 1.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.281.41 -9 OPM %90.6390.78 -PBDT1.912.09 -9 PBT1.902.08 -9 NP1.491.64 -9
